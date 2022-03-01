Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Агрессивных собак надо с улиц убирать, новый приют поможет в этом»

Фото: администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал в своем телеграм-канале о подготовке к строительству первого муниципального приюта для безнадзорных собак.

Глава города отметил, что правительство Воронежской области в 2022 году оказывает беспрецедентную помощь городу, которая позволяет приступить к решению многих важных задач. Благодаря софинансированию из областного бюджета администрация сможет, наконец, создать первый муниципальный приют для бездомных животных.

– Программа «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» работает достаточно эффективно, но проблема в городе все еще стоит достаточно остро и разделяет общество. Тем не менее, большинство воронежцев согласны с тем, что агрессивных собак надо с улиц убирать, приют поможет в этом. Проект достаточно масштабный, он рассчитан на 250 животных. Предстоит серьезное строительство, поэтому, как и по другим проектам, ставлю перед заказчиком задачу максимально быстро после доведения лимитов выходить на торги, чтобы не упустить время, – отметил мэр.

Фото: администрация городского округа город Воронеж

Будущий приют разместится на участке площадью 14 468 квадратных метров по улице Балашовской, 29/1. Он будет готов принять до 176 крупных собак крупных пород и до 74 мелких. Там безнадзорных животных будут вакцинировать и лечить, а также содержать потерявшихся, чтобы потом вернуть хозяевам, либо передать новому владельцу. Кроме того, собак будут стерилизовать и возвращать туда, где они раньше жили.

– Вопрос о необходимости приюта сегодня актуален как никогда, поскольку все больше животных остаются без владельцев – оставляются на улицах города, также популяция растет за счет миграции стай, – заявила заместитель главы администрации Людмила Бородина. - Районными управами в рамках контрактов продолжается системная работа по отлову бродячих собак и их стерилизации, однако этот вопрос требует дополнительных решений. Муниципальный приют во многом снизит остроту проблемы, его появление – это большой шаг. Он не решит ее полностью, необходимы и частные. Мы со своей стороны готовы всячески оказывать в этом содействие,

Людмила Бородина также рассказала, что найти подходящее для этого место было непросто, поскольку оно не должно причинять большого дискомфорта горожанам. В частности, иметь минимальное соседство с объектами городской инфраструктуры и при этом быть оснащенным всеми коммуникациями. Сегодняшний участок необходимым требованиям соответствует. Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области».

Согласно проекту, в приюте будет ветеринарный пункт с административно-бытовыми помещениями, включая кабинеты для приема и осмотра животных, санитарной обработки, операционную и т.д., карантинное отделение, сооружения для содержания и обслуживания комплекса зданий приюта, площадка для выгула собак, один отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для их содержания.

Фото: администрация городского округа город Воронеж

Каждый неотапливаемый павильон будет состоять из нескольких вольеров, сблокированных в ряд. Вольер представляет собой кабину, имеющую выход через дверь в место выгула – открытую огороженную площадку. В кабинах установят утепленные будки, а пол покроют древесными опилками или другими безопасными для животных материалами.

Для обработки автотранспорта на въездах в приют должны оборудовать дезинфекционные барьеры.

– Администрация города со своей стороны предпринимает немало усилий для того, чтобы соседство наших горожан и животных, оказавшихся на улице, становилось безопасным – все поступающие от жителей сигналы отрабатываются незамедлительно. Но, вместе с тем, хочется напомнить и о важности бережного отношения к собакам и в очередной раз обратиться с просьбой к горожанам не бросать домашних животных на улице, – сказала Людмила Бородина.