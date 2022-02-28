В Воронежской области суд вынес приговор водителю, покалечившему двух девушек-пассажиров

Фото с сайта СУСКа Воронежской области

Суд признал вину 24-летнего жителя Борисоглебска Воронежской области в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что ночью 15 июля 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, катал по Борисоглебску на своем автомобиле четверых своих знакомых: 27-летнего мужчину и трех девушек – одной 17 лет и двум по 16 лет.

Водитель гнал со скоростью свыше 90 км/ч, при этом нарушал правила дорожного движения, что и привело к плачевным последствиям. При выезде со второстепенной дороги на перекресток допустил он столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем под управлением 28-летнего мужчины. В результате аварии 16-ти и 17-летняя пассажирки, находившиеся в машине обвиняемого, получили тяжелые травмы.

Обвиняемый также попал в больницу. Позже, на следствии, он признал свою вину.

Суд назначил борисоглебцу наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Кроме того, с осужденного в пользу 16-ти и 17-летней потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.