В Нововоронеже мужчина за хранение в гараже полкило марихуаны может сесть на десять лет

41-летний новоронежец держал коноплю в гараже в большом картонном ящике. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Нововоронежские полицейские получили оперативную информацию о том, что 41–летний местный житель незаконно хранит наркотические средства. К нему нагрянули с обыском. В гараже полицейские обнаружили картонный ящик, наполненный растением зеленого цвета. Его направили на исследование в лабораторию. Эксперты вынесли заключение, что это марихуана весом 541,69 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он заявил, что обнаружил дикую коноплю на заброшенном пустыре, сорвал ее, высушил и впоследствии планировал использовать для личного употребления.

- В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, карающую за незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Максимальное наказание, грозящее ему, - десять лет лишения свободы. 41-летний житель Нововоронежа до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.