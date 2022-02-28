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Происшествия28 февраля 2022 9:48

В Нововоронеже мужчина за хранение в гараже полкило марихуаны может сесть на десять лет

Он заявил, что продавать «травку» не собирался
Юрий КОЗЛОВ
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41-летний новоронежец держал коноплю в гараже в большом картонном ящике.

41-летний новоронежец держал коноплю в гараже в большом картонном ящике.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Нововоронежские полицейские получили оперативную информацию о том, что 41–летний местный житель незаконно хранит наркотические средства. К нему нагрянули с обыском. В гараже полицейские обнаружили картонный ящик, наполненный растением зеленого цвета. Его направили на исследование в лабораторию. Эксперты вынесли заключение, что это марихуана весом 541,69 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он заявил, что обнаружил дикую коноплю на заброшенном пустыре, сорвал ее, высушил и впоследствии планировал использовать для личного употребления.

- В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, карающую за незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Максимальное наказание, грозящее ему, - десять лет лишения свободы. 41-летний житель Нововоронежа до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.