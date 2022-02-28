Воронеж дополнительно получит из областного бюджета 6,8 миллиардов рублей

Дополнительные деньги обещают направить на дорожную и коммунальную сферу, а также на ремонт и реконструкцию социальных объектов. Фото: из архива «КП»

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин сообщил в своем Телеграм-канале о солидном пополнении городского бюджета

- На прошлой неделе состоялось заседание Воронежской облДумы, на котором парламентарии закрепили решения губернатора Александра Гусева, скорректировав региональный бюджет. В результате Воронеж дополнительно получит больше 6,8 милиардов рублей. Финансисты администрации провели за прошедшие дни огромную работу, чтобы подготовить соответствующую корректировку городского бюджета, которая в ближайшее время поступит в горДуму. Решение планируем рассмотреть уже в ближайшую среду, 2 марта, соответственно, все профильные управления муниципалитета должны быть готовы в самые сжатые сроки выходить на торги.

Мэр также сообщил, куда направят эти деньги

- Дополнительные средства пойдут на реализацию важнейших инфраструктурных задач в дорожной и коммунальной сфере, в ремонте и реконструкции социальных объектов и т.д. По прошлым годам вижу, что муниципальные заказчики сталкиваются с большими трудностями с поиском подрядчиков, с их добросовестностью. Тем важнее, пока идет процесс корректировки, максимально подготовить все необходимые документы для проведения торгов на строительные работы, где уже есть проекты, или на проектирование, где нужна разработка документации.