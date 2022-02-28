Губернатор Александр Гусев рассказал о поддержке профессиональных спортивных команд на 382 млн рублей

Александр Гусев считает, что спорт объединяет. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В 2022 году бюджет региона поддержит футбольный клуб «Факел» на 260 миллионов рублей, а хоккейный клуб «Буран» на 122 миллиона. Кроме того, власти ожидают и помощь со стороны спонсоров – неравнодушного бизнеса. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм канале в понедельник, 28 февраля.

- Спорт объединяет. В этом воронежцы убеждаются на примере футбольного клуба «Факел», который в текущем сезоне радует и результатом, и качеством игры, - рассказал глава региона. - Болельщики со стажем наверняка помнят то невероятное единение, когда в конце 90-х – начале нулевых наша команда выходила в высшую лигу, достойно смотрелась в матчах с грандами отечественного футбола.

Говоря о хоккее, Александр Гусев отметил, что в последние месяцы у «Бурана» были объективные финансовые трудности, но сейчас их преодолевают. Глава региона уверен, что есть все предпосылки для того, чтобы воронежская хоккейная команда улучшила свои результаты.