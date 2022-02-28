В Воронежской области раскрыли мошенничество двухлетней давности

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В июле 2020 года 34-летняя жительница Борисоглебска Воронежской области на сайте объявлений нашла айфон стоимостью 11,5 тысяч рублей. Она связалась с продавцом, тот выслал потерпевшей фото паспорта и трек-номер для отслеживания посылки, которая должна была прибыть из Санкт-Петербурга. Девушка перевела деньги, после этого продавец отключил свой телефон. Обещанной посылки потерпевшая не получила.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали поиски преступника.

- В рамках расследования оперативники направили различные запросы на предмет выявления совпадений по номерам телефонов и попытались вычислить движение средств на счете, куда поступили деньги. Также был проведен комплекс других различных оперативных мероприятий, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

А на днях сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что оперативники Адыгеи и республики Северная Осетия-Алания выявили совпадения номеров и установили подозреваемого в совершении мошенничества. Его задержали. Это 24-летний житель Ижевска, который сейчас находится на территории соседней республики. Задержанный признался в мошенничестве.

Сейчас расследование уголовного дела по факту мошенничества возобновлено и оно принято к производству.