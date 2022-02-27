В столкновении двух иномарок в центре Воронежа пострадали три человека

скрин-шот из соцсетей

Днем 27 февраля в самом центре Воронежа произошла авария с тремя пострадавшими. На площади Ленина около 14.20 столкнулись Nissan Qashqai и Mercedes-Benz S500. Фото и видео с авторегистраторов, запечатлевших последствия ДТР, разлетелись по местным пабликам. Воронежцы заметили на месте аварии три «скорых» и спасателей.

По предварительным данным полиции, следовавший в сторону ВГУ «Ниссан», за рулем которого была 64-летняя автоледи, не остановился на красный и врезался в «Мерседес», которым управлял 31-летний мужчина.

В аварии пострадали три человека - дама на «Ниссане», ее 66-летний пассажир, а также 28-летний пассажир «Мерседеса». Их отправили в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.