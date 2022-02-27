В Воронежской области при проверке маршруток обнаружили 25 неисправных автобусов, выходящих на линии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД подвели итоги массовой проверки маршруток, которая проходила с 21 по 23 февраля в Воронежской области. За три дня проверили 614 единиц пассажирского транспорта, в том числе 318 – осуществляющих регулярные местные перевозки, 126 – междугородние, 63 – заказные.

В итоге обнаружили много нарушений. В частности, на линии попался водитель, лишенный прав. 25 автобусов выходили на маршруты с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. В конструкцию одной из маршруток незаконно внесли изменения.

- В результате проверок пресекли 221 административное правонарушение в области дорожного движения, из них шесть фактов управления транспортным средством с неработающим тахографом, пять - эксплуатации без страхового полиса обязательного страхования. Возбудили 10 административных дел в отношении юридических, должностных лиц автопредприятий, ответственных за выпуск на линию, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.