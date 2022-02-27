Воронежцы пожаловались, что Инстаграм перестал работать на русском

скрин-шот из соцсетей

Воронежцы продолжают жаловаться на работу Инстаграм. В пабликах появились сообщения от горожан, что они соцсеть перешла на английский. Нововведения проявились после обновления Инстаграм.

- Русский язык просто вылетел, теперь только на английском, - пишут комментаторы, публикуя скрины в соцсетх.

Напомним, "траблы" в Инстаграм начались еще 26 февраля - долго уходят письма в директ, не загружаются фотографии. Это произошло после того, как Роскомнадзор сообщил, что ограничивает работу Фейсбук.

- В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, - отметили в ведомстве.