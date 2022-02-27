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Происшествия27 февраля 2022 15:04

У воронежца с карты списали 850 тысяч рублей после звонка «из банка»

Мошенник напугал мужчину, что хакеры пытаются снять его деньги
Ярослав ИВАНОВ
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Очередной воронежец стал жертвой мошенников, поверив в бородатую байку аферистов.

31-летнему мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности банка». И напугал, что на его карте зафиксирована подозрительная активность. А чтобы обезопасить средства, находящиеся на счете, необходимо произвести ряд действий. Воронежец предоставил конфиденциальную информацию звонившему, после чего с его карты списали коло 850 тысяч рублей.

За минувшие сутки в Воронежской области полицейские зарегистрировали пять сообщений о фактах хищений денег мошенническим путем.