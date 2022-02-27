В Северном районе Воронежа рядом с многоэтажкой обнаружили череп коровы

фото нашего читателя

В Северном районе Воронежа местные жители обнаружили окровавленные останки коровы прямо на улице. Остатки туши, череп треплют бездомные собаки возле дома на Лизюкова, 69. Снимки прислал в редакцию наш читатель.

фото нашего читателя

фото нашего читателя

До мусорки недалеко, возможно, именно оттуда псы притащили кровавую находку. В любом случае, туши животных должны утилизироваться особым образом, а не просто сбрасываться на свалку, тем более в пределах жилой зоны. Кто таким безответственным образом избавился от остатков туши, предстоит выяснить представителям ветеринарного контроля.

По иронии, на доме 69 по Лизюкова висит табличка «Дом образцового содержания и высокой культуры».