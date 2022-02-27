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Происшествия27 февраля 2022 13:14

В Воронеже в течение дня эвакуировали три торговых центра после сообщения о минировании

Кроме "Солнечного рая" и "ГЧ" людей вывели из "Максимира"
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Ирина ШАБАНОВА

27 февраля в 16 часов дня посетителей торгового центра "Максимир" по громкой связи попросили на выход. К зданию съехались полицейские и пожарные машины. Как сказали воронежцы, позвонившие в редакцию, продавцы сказали, что в 15.50 поступил звонок о минировании здания.

Это уже третья эвакуация торговых комплексов за воскресенье. В полдень вывели посетителей из ТЦ "Солнечный рай", затем около 15 часов началась эвакуация торгового центра "Галерея Чижова". На всех точках проверку проводят специалисты спецслужб.

Напомним, в пятницу вечером после анонимного сообщения о минировании эвакуировали сити-парк "Град".

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Фото: Ирина ШАБАНОВА