В Воронеже отремонтируют «корпус служителей» в СХИ

Эскизный проект реставрации

В районе СХИ отремонтируют «корпус Служителей» с учетом всех требований, применимых к объектам культурного наследия. Разрешение на работы по сохранению здания на основании ранее согласованной научно-проектной документации выдало региональное управление по охране ОКН. Дом на Тимирязева, 15 входит комплекс исторических зданий агроуниверситета и является памятником архитектуры.

Подрядчикам предстоит отремонтировать крышу, фундамент, инженерные системы - до сентября 2022 года.

Корпус "Служителей" построен в 1910 году для сотрудников сельскохозяйственного института по проекту архитектора Дитриха при участии Соколовского. Относится к стилю петровского барокко. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало, в послевоенные годы его восстановили. Объект принят на госохрану в конце 1974 года.