В Воронеже в только что отремонтированном подземном переходе обрушился потолок

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Воронежцы поделились в соцсетях снимками разрушенного подземного перехода на остановке Волгоградская. На кадрах местные жители запечатлели следы обрушения потолка. Горожане сетуют, что переход отремонтировали буквально месяц назад

- Очень жаль, что отдельные воронежцы целенаправленно разрушают все вокруг себя. Как мы отмечали ранее: подобное поведение - это воровство у самих себя. Счастье, что таких граждан все-таки меньшинство. В ближайшее время порядок наведут: уберут обломки с прохода, последствия вандализма будут устранены, - оперативно прокомментировали ситуацию под сообщением представители мэрии Воронежа.