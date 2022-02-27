Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 9:02

В Воронеже в только что отремонтированном подземном переходе обрушился потолок

Некачественные материалы или вандалы - причина пока неизвестна
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
соцсети

соцсети

Воронежцы поделились в соцсетях снимками разрушенного подземного перехода на остановке Волгоградская. На кадрах местные жители запечатлели следы обрушения потолка. Горожане сетуют, что переход отремонтировали буквально месяц назад

- Очень жаль, что отдельные воронежцы целенаправленно разрушают все вокруг себя. Как мы отмечали ранее: подобное поведение - это воровство у самих себя. Счастье, что таких граждан все-таки меньшинство. В ближайшее время порядок наведут: уберут обломки с прохода, последствия вандализма будут устранены, - оперативно прокомментировали ситуацию под сообщением представители мэрии Воронежа.