Коронавирус в Воронежской области на утро 27 февраля: еще 3174 заболевших и 18 умерших

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 27 февраля федеральный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. За минувшие сутки еще 3 174 человека получили положительные тесты на ковид, 173 пациента госпитализировано. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 327 145 случаев коронавируса.

За вчерашний день скончались от осложнений ковида еще 18 пациентов, количество летальных случаев от коронавируса в Воронежской области достигло 7 578.

За минувшие сутки выписались с больничного 4 013 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 240 472 воронежца.