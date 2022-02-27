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Здоровье27 февраля 2022 8:37

Коронавирус в Воронежской области на утро 27 февраля: еще 3174 заболевших и 18 умерших

Выздоровели еще 4013 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 27 февраля федеральный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. За минувшие сутки еще 3 174 человека получили положительные тесты на ковид, 173 пациента госпитализировано. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 327 145 случаев коронавируса.

За вчерашний день скончались от осложнений ковида еще 18 пациентов, количество летальных случаев от коронавируса в Воронежской области достигло 7 578.

За минувшие сутки выписались с больничного 4 013 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 240 472 воронежца.