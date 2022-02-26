В Воронеже мужчина продал автомобиль бывшей супруги

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего воронежца, который обманным путем продал автомобиль своей бывшей супруги. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 26 февраля.

Год назад к ним обратилась 56-летняя местная жительница. С ней подозреваемый ранее состоял в браке. Жене родители подарили «Киа-Спортейдж», но по документам он был оформлен на тещу. Однако женщина давала супругу иногда машину. После развода и раздела имущества авто надо было вернуть. Но бывший муж под разными избегал этого.

А летом 2021 года он дал объявление и продал иномарку жителям другого региона, расписавшись в договоре от имени бывшей тещи. А деньги потратил на личные нужды. Так и не дождавшись возвращения машины, женщина написала заявление в полицию. Ущерб составил более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.