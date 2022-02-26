Воронежцы пожаловались на сбои в работе Twitter, Instagram и Facebook

Воронежцы массово стали жаловаться на сбои в работе Instagram, Twitter и Facebook. Они рассказывают о проблемах в работе соцсетей, в частности, невозможностью загрузки фото или медленности мессенджеров.

Между тем, сервис Downdetector еще вчера, 25 февраля, рассказал о сбоях в работе Facebook и Instagram.

Также накануне в Роскомнадзоре сообщали, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастным к нарушению свобод граждан России.

– В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика, – говорится в официальном сообщении.

А сегодня воронежцы рассказали о замедленном Twitter.