Воронежский туристко-информационный центр признали лучшим в стране

Фото мэрии Воронежа

Воронежский туристко-информационный центр стал победителем всероссийской премии Russian Travel Awards. Церемония вручения состоялась 25 февраля в Санкт-Петербурге. Об этой важной награде для Воронежа рассказали в пресс-службе мэрии.

На премию Russian Travel Awards претендовали лучшие туристические проекты из городов и регионов в 13 основных и 21 специальной номинациях. В финал вышли 28 участников. Список призеров формировался по итогам профессиональных конкурсов, рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года.

Презентации проектов представили в Государственном историко-художественном дворцово-парковом музее-заповеднике «Гатчина». На церемонии открытия финалистов поприветствовал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев:

– Очень рад в нашем гостеприимном городе видеть лучших из лучших представителей сферы туризма всей страны. Это очень важно для нас. Во внутреннем туризме происходит серьезная трансформация. С одной стороны, это связано с пандемией, с другой – с реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разворачивается в России.

Имена победителей в официальных и специальных номинациях конкурса объявили на торжественной церемонии в Атриуме Петропавловской крепости.

Победителем в номинации «Лучший муниципальный туриско-информационнонный центр» стал ТИЦ Воронежа. Президент Национальная ассоциация информационно-туристских организаций Михаил Ушаков вручил награду лично вице-мэру столицы Черноземья Людмиле Бородиной и руководителю центра Екатерине Шрамко.

Замглавы Воронежа сказала слова благодарности и заверила, что на достигнутом Центр останавливаться не собирается.

– Спасибо огромное за эту награду. Нам всего 6 лет, но у нас сумасшедшие планы. Наш непростой путь начался со второго Всероссийского форума. Спасибо, что верите в нас и вдохновляете, – получая награду, – пояснила вице-мэр Людмила Бородина.

Она добавила, что мэр Вадим Кстенин считает необходимым развитие внутреннего туризма важным для всего города.

– Во-первых, нам есть что показать, и есть чем гордиться. Во-вторых, все, что мы делаем для повышения туристской привлекательности Воронежа, служит, в первую очередь, самим воронежцам, – ранее отмечал мэр.