В Воронеже ночью водитель иномарки погиб в ДТП на встречке

Фото из архива КП

В Воронеже в смертельном ДТП минувшей ночью, 26 февраля, один водитель погиб, второй автомобилист и его пассажирка пострадали. Авария произошла на проспекте Труда, 38 в 0:50 в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, 29-летний житель Железнодорожного района на Peugeot ехал со стороны Московского проспекта в сторону улицы Карпинского. Он вылетел на встречную полосу и врезался в Mitsubishi под управлением 46-летнего жителя Советского района.

В итоге виновник аварии погиб на месте. Водитель Mitsubishi и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их увезли в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.