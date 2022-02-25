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Происшествия25 февраля 2022 15:49

Воронежец набрал для мошенников кредитов на 1,7 миллиона

За минувшие сутки жертвами обмана стали 10 жителей региона
Ирина КАЗАНИНА
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10 жителей Воронежской области за минувшие сутки стали жертвами обмана, потеряв около 9 миллионов рублей.

Один из воронежцев, 38 лет, поверил позвонившему мужчине, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и оформлении на потерпевшего потребительского кредита. У мужчины незнакомец выяснил о наличии у него кредитных карт и остатке на них.

Лжесотрудник банка предложил оформить на воронежца заявки-дубликаты на получение кредитов, чтобы опередить мошенников. Полученные деньги мужчине необходимо перевести на другую карту, реквизиты которой ему представят позднее. Тогда он досрочно погасит кредит.

-Действуя согласно инструкциям неизвестного, потерпевший оформил на себя кредиты в банке на сумму около 1,7 млн рублей и перевел их по представленным ему реквизитам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Расставшись с деньгами, он осознал, что ничего не знает об их местоположении и решил обратиться в полицию. Где мужчине рассказали, что он стал жертвой мошенников.