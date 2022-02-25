В торговых центрах Воронежа установят экобоксы для приема пластиковых бутылок

Фото Ахмадуллина Дмитрия Фото: из архива «КП»

В середине марта в Воронеже могут появиться 9 современных аппаратов (фандоматов) по приему пластиковых бутылок. Их городу подарит французская компания, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области. Аппараты уже собраны на заводе-изготовителе и оснащены программным обеспечением на русском языке. Сейчас решается вопрос их доставки.

Боксы будут не только принимать пластиковую тару, но и сразу измельчать ее в стружку для последующего использования, например, в составе строительных материалов.

В департаменте отметили, что уже 11 торговых центров города выразили готовность предоставить площадки для размещения боксов.

- В ближайшее время состоится совещание с представителями этих торговых объектов, на котором планируется утвердить окончательный перечень участников проекта и условия установки экобоксов, - сообщили в правительстве области.

Те горожане, которые решат воспользоваться новыми аппаратами, в качестве поощрения смогут получить скидки на товары в магазинах. Размер скидки, категории товаров, на которые она будет распространяться, а также партнеров из сферы торговли, которые примут участие в этом проекте, определят в ближайшее время.