Рядом с дважды горевшим воронежским поселком оборудовали пожарный водоем

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В лесничестве Бобровского района оборудовали еще один искусственный пожарный водоем, в самом центре хвойного массива. Пруд обустроили вблизи поселка Павловка, пострадавшего от пожаров в 2010-м и 2020-м годах.

Емкость водоема более 1000 кубометров, с одной стороны он имеет пологий заезд для заправки пожарных машин в случае уменьшения уровня воды. А заполняется из естественных источников - ключей и родников.

По мнению руководителя Бобровского лесничества Игоря Конджария, обустройство пожарного водоема в центре хвойного массива Семено-Александровского участкового лесничества, вблизи от сельхозполей, даст возможность снизить время ликвидации пожаров: «Заросшие самосевом сосны и травой поля на границе с лесом – постоянный потенциальный источник возникновения пожаров, пороховая бочка. И наличие поблизости искусственного водоема с водой даст возможность быстро локализовать огонь, не дать ему перекинуться в лес».