В Воронеже девушка пристыдила парня, не уступившего место в автобусе ее маме, которой стало плохо

В общественном транспорте людям надо относиться друг к другу бережнее. Фото: из архива «КП»

В паблике «Мой и твой Воронеж» Юлия Мухина разместила пост, в котором рассказала о дикой ситуации в автобусе № 20:

- 24 февраля в маршрутке моей маме стало плохо (она гипертоник). Попросила парня молодого уступить ей место, а он отвернулся! Мама ему сказала, что ей очень плохо. Он огрызнулся что ему «тоже плохо». Мама стала сползать на пол, терять сознание! И только после этого кто-то закричал водителю. Шофер попросил уступить уже маме место, дал воды, даже скорую предложил вызвать.

Продолжение этой истории еще более шокирующее. Юлия утверждает, что среди пассажиров нашлись и те, кто предлагал просто высадить ее маму на остановку одну!

- Типа все же спешат! Люди, вы вообще люди? В итоге водитель открыл двери и маме видно от воздуха полегчало, поехали дальше. Дома она еще долго не могла в себя прийти от такого отношения… Стыдно за некоторых воронежцев! – написала девушка.