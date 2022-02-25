Дело о взятке бывшего начальника отдела воронежской службы судебных приставов дошло до суда

Подсудимый признал свою вину Фото: из архива «КП»

Воронежское следствие завершило расследование в отношении 34-летнего бывшего начальника одного из отделов УФССП России Воронежской области, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. В основу уголовного дела легли материалы УФСБ России по Воронежской области.

Следствие установило, что с июня 2020 года по декабрь 2021 года подсудимый получал от директора коммерческой организации, отвечающей за хранение арестованного имущества, денежное вознаграждение за покровительство за, выраженное в отсутствии контроля за своевременностью выплат от реализованного имущества.

Таким образом обвиняемый получил от предпринимателя 113 тысяч рублей.

- 6 декабря 2021 года в Воронеже при получении очередного вознаграждения противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области при проведении совместных мероприятий, - рассказали в Воронежском СУСКе.

Обвиняемый признал свою вину. Обвинительное заключение и уголовное дело направили в суд.