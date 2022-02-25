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Здоровье25 февраля 2022 9:23

В Воронеже закылся ковидный центр первичного осмотра для детей и подростков

Он размещался на базе Дворца творчества детей и молодежи
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже с 25 февраля закрылся центр приема детей и подростков с подозрением на ковид, который работал на базе физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

Решение о закрытии центра связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков, отметили в департаменте.

Напомним, центр был дополнительным к поликлиникам местом приема амбулаторных пациентов. За весь период работы педиатры приняли здесь 700 несовершеннолетних пациентов.