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Общество25 февраля 2022 5:40

Из восьми воронежских депутатов Госдумы под санкции Евросоюза и Канады не попали только трое

Ограничения не ввели в отношении Алексея Гордеева, Евгения Ревенко и Антона Ткачева, не голосовавших за признание ЛНР и ДНР
Олег КУЗНЕЦОВ
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Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев под санкции не попал.

Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев под санкции не попал.

Фото: из архива «КП»

Стали известны воронежские депутата, попавшие под санкции Евросоюза и Канады. Их ввели в отношении тех, кто голосовал за признание статуса независимости ЛНР и ДНР.

В санкционный список вошли Сергей Гаврилов, Аркадий Пономарёв, Сергей Чижов, Игорь Кастюкевич и Андрей Марков. Им ввели ограничения на доступ к европейскому и канадскому финансовому рынку. Не попали под санкции Алексей Гордеев и Евгений Ревенко и Антон Ткачев, не голосовавшие в тот день.

Напомним, после признания ЛНР и ДНР началась военная операция, цель которой является демилитаризация и денацификация Украины. Солдаты теперь уже признанных Россией республик при поддержке артиллерии и воздушных сил нашей страны перешли в контрнаступление и прорвали эшелонированную оборону армии Незалежной.