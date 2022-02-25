Воронежцев в последние выходные зимы ожидают снег с дождем

В выходные не забудьте захватить с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на последние выходные зимы. Погода будет почти весенняя, морозов не обещают.

Как отмечают метеорологи, через Воронежскую область продолжает проходить череда циклонов. Они на выходных обеспечат обилие осадков и теплую для конца февраля погоду. В первые дни следующей недели снег с дождем прекратится, и выглянет солнце.

В ночь на субботу, 26 февраля, будет снег с дождем при нуле градусов. Днем потеплеет до +2. Порой будет показываться солнце, но опять возможен дождь со снегом.

В воскресенье, 27 февраля, ночью вместо восточного ветра подует северо-западный. Снова будет около нуля, вероятен небольшой снег. Днем подует северный ветер с порывами до 15 м/c. Опять начнется дождь со снегом при +2 градусах..

В ночь на понедельник, 28 февраля, ветер ослабеет, будет пасмурно при -1 градусе. Возможен небольшой снег. Днем потеплеет до +3, при этом сохранится облачная погода.

Во вторник, 1 марта, ночью подует северо-восточный ветер при нуле градусов. Луна будет показываться сквозь облака. Днем температура поднимется до +2. Из-за туч будет проглядывать солнце.