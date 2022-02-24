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Общество24 февраля 2022 17:45

В Воронежской области не предвидится дефицита лекарств

Такое сообщение сделали региональные власти
Анна ГРЕБЕНКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чиновники не видят никаких оснований для приостановки отгрузки лекарств в аптеки региона.

Чиновники не видят никаких оснований для приостановки отгрузки лекарств в аптеки региона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

После начала военной спецоперации на Донбассе в некоторых регионах, граничащих с Украиной (Белгороде, Воронеже, Курске, Брянске), появилась информация о том, что поставщики прекратили отгрузку лекарств в аптеки. В пресс-службе правительства Воронежской области по этому поводу сообщили, что, несмотря на заявления отдельных представителей фармотрасли, власти не видят никаких оснований для приостановки отгрузки лекарств в аптеки региона.

- Департамент в текущей ситуации регулярно проводит мониторинг наличия всех лекарственных препаратов, предназначенных для свободной продажи. Все наши контрольные мероприятия говорят о том, что дефицита нет и не предвидится. Также мы не ожидаем существенного роста цен на лекарства, - рассказал руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.