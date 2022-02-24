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Общество24 февраля 2022 15:01

1304 травм из-за гололеда получили на прошлой неделе жители Воронежской области

На двух пешеходов рухнули с крыши сосульки
Ирина КАЗАНИНА
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По данным департамента здравоохранения Воронежской области, с 17 по 23 февраля в травмпункты с различными травмами обратились 3338 человек, из них 2057 покалечились в Воронеже.

В результате падения на льду пострадали 1304 жителя региона. К счастью, большинство граждан получили легкие травмы и после оказания первой помощи отправились домой. В больницы попали 108 пациентов.

Кроме того, за минувшую неделю зарегистрировано 16 случаев обморожений, два человека получили травмы из-за падения оледенений.