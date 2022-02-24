В Воронеже из-за закрытия аэропорта перенесли спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский концертный зал сообщил о переносе спектакля. Сегодня, 24 февраля, зрители должны были увидеть комедию "Любовь и голуби" с известными артистами. Но постановку перенесли на 3 марта в связи с закрытием воронежского аэропорта из-за спецоперации в Донбассе.

- Дорогие зрители, по известной вам причине мы не смогли сегодня вылететь в Воронеж. Мы очень расстроились. Но мы встретимся в ближайшее время, - сообщила в видеообращении актриса Ольга Прокофьева.

- Мы очень любим ваш город, но ситуация сложилась не от нас зависящая, - добавила актриса Раиса Рязанова.