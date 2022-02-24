В Воронежской области у многодетной матери, инвалида детства, приставы пытались отобрать половину пенсии

В ходе проверки прокуратуры сотрудники надзорного ведомства выяснили, что судебные приставы попытались взыскать с 43-летней жительницы Россоши, являющейся инвалидом детства и многодетной матерью, долги по налогам. Платежи «съели» бы половину пенсии женщины. Ей в этом случае не оставалось бы денег, даже исходя из крайне скромного размера прожиточного минимума, на то, чтобы прокормить себя и детей.

- Незаконное постановление опротестовано прокурором. Права женщины, относящейся к категории социально-незащищенных лиц, восстановлены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.