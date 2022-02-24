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Звезды24 февраля 2022 12:32

Никитинский театр попросил воронежцев принести вещи для нового спектакля

Декораторам и костюмерам в основном требуется винтаж
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр попросил воронежцев поделиться старыми вещами. Винтаж нужен костюмерам и декораторам для производства нового спектакля.

Горожан просят принести ненужные мастихины (б/у, можно в краске, 2 штуки), педаль от старых «Жигулей» или «Волги», ватник 54-56 размера, черные шерстяные галифе командирского состава 50-52 размера, хромовые офицерские сапоги 42 размера, очки в роговой оправе с сильными линзами, ботинки берцы (желательно производства Дании, Австрии или Франции) 42 и 45 размеров и советские бутылки из-под водки.