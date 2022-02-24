Дети из Донбасса начали учиться в воронежских школах

Фото мэрии Воронежа

Две воронежские школы приняли на обучение почти 100 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Третья находится в резерве. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии в четверг, 24 февраля.

Новых учеников приняли в школах №20 на улице Ломоносова и №56 на улице Липецкая. Образовательные учреждения расположены близко к временным пунктам размещения беженцев. Также ребят может принять школа №33 в Цимлянском переулке.

Как пояснили в горадминистрации, там заранее просчитали потребность в местах для прибывших детей. Сбор гуманитарной помощи, который организовали местные жители, позволил обеспечить ребят необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Больше всего детей, бегущих от войны, приняла школа №56. В это учреждение попали 68 школьников. Их привозят на учебу из загородных лагерей «Кировец» и «Голубой экран». В 20-ю школу определили 28 ребят.

Работа с учениками выстроена по единому принципу. С детьми помимо учителей дополнительно будут работать психологи.

– Первый этап – диагностика, а потом уже разные методы, которые помогают ребенку снять стресс и прийти в норму. У нас есть опыт работы в такой ситуации и с детьми, и с родителями. Мы максимально постараемся сделать все возможное, чтобы дети чувствовали здесь тепло и заботу, –рассказала педагог-психолог школы №56 Ольга Гребцова.

Напомним, в Воронежскую область из ДНР и ЛНР прибыло уже около 3,3 тысяч человек. Из них 1,5 тысячи – детей.