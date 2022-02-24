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Общество24 февраля 2022 10:11

Режим повышенной готовности ввели энергетики в Воронежской области

Он также действует в Брянской, Белгородской и Курской областях
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области энергетики ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

В Обществе прошел штаб по готовности филиалов к тому, чтобы обеспечить надежность электросетевого комплекса. Его решением режим был введен не только в столице Черноземья, но и соседних областях – Брянской, Белгородской и Курской.

Руководителям филиалов поручено приостановить плановые работы и привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады. В регионах будет вестись мониторинг обстановки и взаимодействие с силами МЧС, местными властями, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.