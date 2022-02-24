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Происшествия24 февраля 2022 10:04

Под Воронежем иностранец обустроил теплицу для выращивания конопли

В ней он посадил 49 кустов наркосодержащего растения
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Следователи полиции Рамонского района возбудили уголовные дела в отношении ранее судимого 46-летнего гражданина ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в незаконном культивировании конопли.

В частном доме, расположенном в х. Камышовка Рамонского района, подозреваемый оборудовал помещение для выращивания наркосодержащего растения, посадил в специальные емкости с грунтом семена дикорастущей конопли, из которых выросло 49 кустов растения. Мужчина систематически ухаживал за посадками, поливал и пропалывал грядки.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяты растения. Экспертиза подтвердила, что это именно конопля. В другом помещении дома нашли высушенное растительное вещество массой 2065,23 грамма.

В настоящее время фигуранта заключили под стражу.