Под Воронежем иностранец обустроил теплицу для выращивания конопли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Следователи полиции Рамонского района возбудили уголовные дела в отношении ранее судимого 46-летнего гражданина ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в незаконном культивировании конопли.

В частном доме, расположенном в х. Камышовка Рамонского района, подозреваемый оборудовал помещение для выращивания наркосодержащего растения, посадил в специальные емкости с грунтом семена дикорастущей конопли, из которых выросло 49 кустов растения. Мужчина систематически ухаживал за посадками, поливал и пропалывал грядки.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяты растения. Экспертиза подтвердила, что это именно конопля. В другом помещении дома нашли высушенное растительное вещество массой 2065,23 грамма.

В настоящее время фигуранта заключили под стражу.