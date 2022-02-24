В Воронеже ночью в пьяном ДТП пострадали 2 женщины

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Ночью в пьяной аварии в Воронеже на улице Димитрова пострадали две женщины. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 февраля.

ДТП произошло примерно в 02.20 у дома № 135. По предварительным данным полиции, 62-летний водитель на «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Волгоградская в направлении улицы Ржевская, при повороте налево не предоставил преимущество и врезался в «Шевроле Круз». За рулем иномарки находился 19-летний местный житель. Парень к тому же оказался пьян.

В результате травмы получили две пассажирки отечественной легковушки – женщины 43 и 45 лет. Их доставили в больницу.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.