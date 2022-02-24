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Общество24 февраля 2022 8:57

Еще 18 жителей Воронежской области умерли от ковида

Всего регион потерял 7 533 человека
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за последние 24 часа умерли еще 18 человек от осложнений коронавируса. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии жертвами ковида стали уже более 7 533 жителей региона.

По последним данным, в регионе развернули уже более 4 тысяч коек для ковид-пациентов, из них 460 – детские. Ранее сообщалось, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе могут развернуть около 8,8 тысяч коек для больных коронавирусом.