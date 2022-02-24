В Воронежской области за сутки ковид нашли еще у 3 440 воронежцев

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области еще у 3 440 пациентов медики диагностировали заражение коронавирусом. Свежей статистикой в четверг, 24 февраля, поделился федеральный оперштаб.

Всего же с начала пандемии в регионе выявили уже более 317,3 тыс. случаев заболевания коронавируса. Впрочем, санврачи констатируют спад пятой волны. Еще неделю назад вирус диагностировали почти у 6 тысяч человек.

Между тем, в регионе продолжаются ограничительные меры. Губернатор Александр Гусев ранее сказал, что в области могут отменить систему QR-кодов при условии дальнейшего снижения заболеваемости.