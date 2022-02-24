В Воронеже соседка спасла пенсионерку, подарившую мошенникам 800 тысяч рублей, от потери квартиры

Пожилая женщина перечислила 800 тысяч рублей через банкомат на счет, контролируемый мошенником. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

65-летней жительнице Коминтерновского района позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что некие мошенники каким-то образом оформили генеральную доверенность и от имени пожилой женщины пытаются взять кредиты. Пенсионерка заявила, что никому такой документ не выдавала. Тогда звонивший предложил ей «опередить» мошенников и самой оформить кредиты. А полученные деньги перевести на «безопасный счет».

Пожилая женщина все сделала по инструкции звонившего афериста. В результате она «подарила» ему 800 тысяч рублей, перечислив их через банкомат на якобы «безопасный счет».

Однако мошенник не унимался. Он снова позвонил и заявил, что аферисты хотят оформить на себя квартиру пенсионерки. И нужно продать ее поскорее через риэлторов. А деньги опять же перевести на «безопасный счет».

И вновь пожилая женщина послушалась. От потери квартиры ее спасла соседка. Она заметила, что к знакомой зачастили риэлторы, и спросила ее о причине этих визитов. А потом разъяснила, что звонил 65-летней женщине мошенник и что она уже потеряла 800 тысяч рублей. Шокированная пенсионерка обратилась в полицию.

- Всего 23 февраля в Воронежской области зарегистрированы восемь мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный их жертвам, составил более двух миллионов рублей. Пять из них совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие под предлогом продажи товаров. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158, ч. 2 и 3, ст. 159 УК РФ, карающих за кражу и мошенничество, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз советуют тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомцев о совершении различных финансовых операций.