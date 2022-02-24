В воронежской библиотеке прошла встреча с полковником пограничной службы Сергеем Ковалевым

Фото управы Ленинского района

Встреча воронежцев с полковником пограничной службы, ветераном боевых действий и заслуженным работником культуры РФ Сергеем Васильевичем Ковалевым прошла в библиотеке №32 им.Г.Н. Троепольского.

Сергей Васильевич рассказал о подвигах воинов, защищавших Россию в разные эпохи нашей истории от Александра Невского и Дмитрия Донского, народных полков Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, до бессмертного подвига защитников Брестской крепости и героев Афганистана.

Воронежская земля изначально была и продолжает оставаться пограничным регионом, важным оборонительным рубежом, верным защитником России. Наша область взрастила немало славных сынов Отечества, имена которых известны каждому жителю нашей большой страны.

Познавательная встреча позволила всем собравшимся узнать интересные исторические факты и проникнуться гордостью за нашу страну и ее защитников.