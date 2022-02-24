В крупном райцентре Воронежской области «Шевроле» врезалась в «Ладу»: трое ранены

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 23 февраля, в 1.30 в Борисоглебске на перекрестке улиц Матросова и Бланская (в этом месте нет светофора) столкнулись «Шевроле-Вива» и «Лада-Приора».

19-летний водитель «Шевроле» не пропустил «Ладу» и врезался в нее. В аварии пострадали трое. Травмы получили водитель «Шевроле», 19-летний житель Тамбовской области, руливший «Ладой», и 16-летняя девушка из Воронежской области, ехавшая в иномарке. Всех троих отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 23 февраля в Воронежской области случилось 107 ДТП, из них 80 – в Воронеже, 21 – на дорогах в районах, 6 – на федеральных трассах. В семи авариях получили травмы десять человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Задержаны и оштрафованы 16 пьяных водителей.