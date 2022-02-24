В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за период с 14 по 20 февраля с симптомами ОРВИ и гриппа столкнулись 22573 жителей области. Седи них 7507 ребенок в возрасте до 14 лет.

Эпидемиологи констатируют, что уровень заболеваемости продолжает снижаться. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 18,4%.

Лабораторный анализ подтверждает, что в основном болезни вызывают вирусы не гриппозной этиологии, и только в 10% проб выявили грипп.