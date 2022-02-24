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Общество24 февраля 2022 7:17

В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю она сократилась еще на 18,4%
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за период с 14 по 20 февраля с симптомами ОРВИ и гриппа столкнулись 22573 жителей области. Седи них 7507 ребенок в возрасте до 14 лет.

Эпидемиологи констатируют, что уровень заболеваемости продолжает снижаться. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 18,4%.

Лабораторный анализ подтверждает, что в основном болезни вызывают вирусы не гриппозной этиологии, и только в 10% проб выявили грипп.