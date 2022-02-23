Под Воронежем женщина оформила кредит в 1,3 млн, а деньги перевела мошенникам

За последние сутки мошенники обманули воронежцев на 6 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Рамонского района обратилась в полицию, столкнувшись с телефонными мошенниками. Женщина оформила в банке кредит на 1,3 млн рублей, а деньги перевела преступникам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 23 февраля.

Как рассказали в ведомстве, звонивший представился сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что якобы мошенники пытаются оформить на женщину потребительский кредит. Чтобы этого не допустить, ей необходимо исчерпать свой кредитный потенциал, то есть опередить злоумышленников. Женщине предложили оформить в различных банках кредиты на максимальные суммы, а затем перевести деньги на безопасные счета. Потерпевшая последовала инструкциям. Когда все было сделано, связь с «сотрудником» банка прервалась. Тогда женщина обратилась за помощью полиции. По факту возбудили уголовное дело статье «Мошенничество».

В ведомстве добавили, что в целом за прошедшие сутки поступило 18 сообщений о мошенничестве бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный жителям региона, превысил 6 млн рублей.