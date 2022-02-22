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Общество22 февраля 2022 15:49

Новый воронежский канализационный коллектор позволит обеспечить централизованное водоснабжение поселка Отрадное

А также улучшит качество воды для жителей левого берега столицы Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
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Новый канализационный коллектор будет почти на треть шире старого.

Новый канализационный коллектор будет почти на треть шире старого.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Специалисты «РВК-Воронеж» обновляют коллектор-«пенсионер» диаметром 600 мм на улице Димитрова– от улицы Базовой до улицы Серова. Он был построен в 1969 – 1971 годах и давно уже требовал модернизации. Рабочие уже заменили 1 228 метров трубопровода. Всего же проложат 1 500 метров новой канализационной линии.

При реконструкции трубопровода его диаметр увеличат более чем на 30% - до 800 мм. Новый коллектор под газонами выполнен из высокопрочного железобетона с внутренним полимерным покрытием. Под дорогой, а также в местах пересечения коммуникаций, его «защиту» многократно усилит стальной футляр с рабочей трубой из стеклокомпозитных модулей.

- Масштабные работы были начаты в конце мая 2020 года. Сейчас мы уже вышли на финишную прямую, и завершить реконструкцию планируем в июле 2022 года. Это значимый этап в модернизации канализационных сетей города. Реконструкция коллектора на улице Димитрова позволит не только повысить качество услуг водоотведения для жителей левого берега Воронежа, но и подключить поселок Отрадное Новоусманского района к централизованной системе водоснабжения, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

На данный момент на реконструкцию канализационного коллектора на улице Димитрова потратили 81 миллион рублей. Общий объем вложений составит 106 млн.