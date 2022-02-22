Жительница Воронежской области набрала кредитов, чтобы заработать на падении нефтяных акций

29-летняя жительница Каменского района увидела в соцсети рекламу брокерского сайта, обещавшую до 300% годовых прибыли. Девушка оставила свои данные, после этого с ней связался представитель компании. Клиентке предложили установить приложение и внести деньги за открытие счета. Затем аферисты предложили ей купить прогноз роста акций.

- Незнакомцы убедили потерпевшую, что сейчас рынок ценных бумаг падает и скоро она сможет продать акции нефтегазовых компаний, заработав на этом миллионы рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В итоге заявительница перечислила злоумышленника 375 тысяч рублей, большая часть из которых была взята в кредит.

При попытке потерпевшей обналичить часть средств злоумышленники сообщили ей, что для этого необходимо зачислить на счет точно такую же сумму. Узнав же, что девушке больше не одобряют кредит, мошенники потеряли к ней всякий интерес и перестали выходить на связь. Потерпевшая осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.