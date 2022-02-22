Воронежцы пожаловались на отсутствие схемы охотугодий

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сразу несколько воронежцев написали обращения в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор в связи с отсутствием в регионе Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Среди них и председатель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев.

Он рассказал «Комсомолке», что согласно Закону об Охоте от 2010 года Схема является основным документом территориального охотустройства.

- Схема является фундаментальный нормативно правовым актом, определяющим государственную политику в сфере охотничьего хозяйства Воронежской области без которого рациональное использование животного мира области просто невозможно - пояснил Альберт Горбачев.

В Воронежской области Схема охотугодий должна действовать вот уже 12 лет. Но ни в интернете, ни в правовых базах воронежские охотники этого документа не обнаружили. Подробнее об этом можно узнать в официальной группе Воронежского стрелкового клуба в соцсети «Вконтакте».

Редакция «Комсомольской правды» направила в департамент природных ресурсов и экологии запрос, в котором попросили прокомментировать ситуацию.

В ведомстве рассказали, что по заказу департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области в 2016 году схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий Воронежской области была разработана. На тот момент она по составу и структуре полностью соответствовала требованиям. Отдельные материалы и технологии, полученные при ее разработке, используются департаментом при исполнении своих полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Однако позже, согласно требованиям Федерального закона, произошло резкое увеличение площади общедоступных охотничьих угодий, в связи с чем отдельные (наиболее серьезные) разделы Схемы утратили актуальность.

- В настоящее время департамент инициировал разработку Схемы с учетом всех изменений, в том числе на основе нового Лесного плана Воронежской области, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. - Финансирование этой работы заложено в бюджет на 2023-2024 годы.