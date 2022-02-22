Воронежским полицейским вручили генеральские погоны

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Сегодня, 22 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, вручили генеральские погоны двум воронежским полицейским. Заместитель начальника ГУ - начальник полиции Владимир Котов получил звание генерал-майора полиции. А заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области - начальник Главного следственного управления Сергей Петряшов – погоны генерал-майора юстиции. Об этом сообщили в региональном главке. Ранее соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

В областном ведомстве прошло чествование высокопоставленных полицейских. С присвоением званий их лично поздравил министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Он вышел на связь по ВКС.

– Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране. Рассчитываю, что приложите все усилия для выполнения поставленных задач на должном уровне, – сказал коллегам глава МВД России.

А генеральские погоны Владимиру Котову и Сергею Петряшову вручил начальник ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин.

Сергею Петряшову 49 лет. С 2014-го он возглавлял в Следственном департаменте МВД России управление по расследованию организованной преступной деятельности. 1 апреля 2020 года Указом Президента РФ назначен на должность замначальника ГУ МВД России по Воронежской области – начальника Главного следственного управления главка. Имеет государственные и ведомственные награды.

Владимиру Котову 48 лет. С 2017-го возглавлял управление по работе с личным составом ГУ МВД по Воронежской области. Начальником полиции он стал также в апреле 2020 года.