В память о жертвах Великой Отечественной войны в воронежских лесах посадят 100 тысяч саженцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году воронежские лесники в рамках акции «Сад памяти» высадят 100 тысяч сосен, берез, лип и рябин. Новые участки в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне появятся в Аннинском, Давыдовском, Павловском, Пригородном, Савальском, Теллермановском и Эртильском лесничествах. Деревья высадят также на мемориальном комплексе «Осетровский плацдарм» и в парке «Старая переправа» в Верхне-Мамонском районе, в селах Пески, Макашевка, Петровское, Борщево-Песковского и Щучинского сельских поселений.

В прошлом году в рамках международной акции «Сад памяти» силами двух миллиона участников в регионе высадили 31 801 894 дерева.

Напомним, акция проходит по всему миру с 2019 года.