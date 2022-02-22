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Общество22 февраля 2022 9:34

В Воронеже больше не будет китайского такси

Машины с брендом DiDi решили больше не работать в столице Черноземья
Олег КУЗНЕЦОВ
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После ухода китайского сервиса в Воронеже остается еще немало такси.

После ухода китайского сервиса в Воронеже остается еще немало такси.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже завершает работу китайское такси DiDi. Сервис из Поднебесной вообще прекращает работу в России и Казахстане. Об этом сообщили на сайте компании. В Воронеже сервис проработал меньше года: открылся он летом 2020-го.

Такси DiDi позиционировали себя как машины эконом-класса. К сожалению, некоторые клиенты жаловались, что из-за низких цен страдало и качество услуг. Тем более, что в Воронеже, да и вообще в России китайское такси столкнулось с высоким уровнем конкуренции. В столице Черноземья, к примеру, работают компании Яндекс. Такси, Uber, «Ситимобил», Gett, , «Тройка», «Максим».

Надо отметить, что за последний год цена на такси в Воронеже резко пошла вверх. К тому же она очень сильно зависит от загруженности водителей, может резко меняться буквально в течение нескольких минут.