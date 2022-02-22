В массовой аварии в Воронеже пострадали два человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник около 18.07 на улице 9 Января в Воронеже произошла авария с участием трех машин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 34-летний воронежец на автомобиле «Дэу Нексия», двигаясь по ул.9 Января со стороны Арбатской, при из среднего ряда в левый зацепил движущуюся попутно «Ладу Гранта» под управлением 27-летнего водителя.

После столкновения обе машины занесло и отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент находился «Митсубиси Аутлендер» под управлением 60-летнего жителя Воронежа.

В результате аварии травмы получила 28-летняя местная пассажир отечественной машины. Позже за помощью врачей самостоятельно обратился и водитель «Лады».

По факту ДТП проводится проверка.